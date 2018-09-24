5 дней лечился у целителя - врачи о смерти жителя ВКО от сибирской язвы

Мужчина в ВКО умер от сибирской язвы. Диагноз подтвердили врачи. Кроме того, он заранее знал, что корова, которую он забил, больна, но продал мясо односельчанам, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Об этом сообщили на брифинге в Усть-Каменогорске. Специально созданная комиссия провела детальное расследование случая заражения и смерти жителя Катон-Карагайского района ВКО от сибирской язвы.



Житель села Kiшi Нарын Катон-Карагайского района ВКО был доставлен в больницу Усть-Каменогорска 20 сентября с подозрением на сибирскую язву. На следующий день он скончался.



Специалисты лабораторно подтвердили предварительный диагноз. В этот же день, 21 сентября, специальная комиссия выехала в район, чтобы выяснить все обстоятельства и провести оперативные санитарные и ветеринарные мероприятия. Как сообщил начальник управления сельского хозяйства по ВКО Аскар Жакупбаев, мужчина был официально извещен о том, что бычок в его стаде заражен сибирской язвой.



"Вакцинация проводится у скота с четырех месяцев, а именно это животное не успели вакцинировать, пояснил Аскар Жакупбаев. По предварительной информации заражение произошло в месте, где в 1972 году были захоронены инфицированные животные. В 2015 году это место было приведено в соответствие с нормами, но этой весной было поднятие грунтовых вод и, вероятнее всего, инфекция поднялась на поверхность и через грунт или траву попало в животное", - сказал Жакупбаев.



Как пояснили специалисты, место исторического захоронения огорожено и имеется указатель. Местное население оповещено о том, что на этой территории выпас скота запрещен, однако пока версия выпаса бычка на опасной территории остается основной среди возможных вариантов заражения животного. Несмотря на то, что мужчину оповестили ветеринары о заражении животного, сельчанин без разрешения специалистов произвел забой.



По данным начальника управления здравоохранения Марата Шоранова, во время разделки туши мужчина повредил руку и занес инфекцию. Также врачи смогли установить, что изначально мужчина пять дней лечился у народного целителя в соседнем селе. А когда обратился за помощью к медикам, сказал, что его укусило неизвестное насекомое.



"Инкубационный период - 14 дней. Если бы в это время он обратился за квалифицированной помощью, то можно было вовремя предпринять меры, - отметил Марат Шоранов.



Он рассказал, что после того, как инфицированного мужчину положили в районную больницу, он сбежал и был доставлен в медучреждение сотрудниками полиции. Кроме того, мужчина успел продать мясо животного односельчанам. Сейчас, по данным акима ВКО Даниала Ахметова, специалисты провели подворовой обход в селе, где проживал погибший, и изъяли все проданное им мясо. 37 человек, это контактный круг и те, кто приобрел мясо, прошли обследование.

Предварительные анализы у все отрицательные, заявил Даниал Ахметов на брифинге журналистам. В районе начаты обследование и вакцинация скота.