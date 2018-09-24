В России оказались заблокированными 17 тысяч сайтов

За последние три года в России было заблокировано более 17 тысяч сайтов с пиратским контентом. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Стенограмма совещания опубликована на сайте президента России.
Со слов руководителя ведомства, именно такое количество сайтов охватывают иски о блокировках, направленные с 2015 года в Московский городской суд. С начала текущего года Роскомнадзор получил более 1,2 тысячи определений суда, защищающих авторские права в сети.
Жаров заявил, что ранее российский сегмент интернета был «абсолютно пиратской гаванью». Он уточнил, что пиратские сайты успешно блокируются, а многие из них заведомо удаляют запрещенный контент, чтобы избежать этого.
По словам главы Роскомнадзора, благодаря блокировкам пиратских ресурсов число кинопросмотров выросло на 40 процентов. Он отметил рост аудитории онлайн-кинотеатров. «Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино», — сказал он.
Последние поправки в антипиратское законодательство вступили в силу 1 мая 2015 года. Они ужесточили существующие наказания для нарушителей авторских прав в сети. Тогда действие закона расширили на книги, ПО и музыку. За его повторное нарушение предусмотрена пожизненная блокировка.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.