Унесенного в море индонезийского подростка обнаружили живым через 49 дней

19-летний житель индонезийского острова Сулавеси Алди Новел Адиланг чудом остался жив, после того, как его унесло в море в плавучей хижине. Подростка спасли через 49 дней - и в 2500 километрах от дома, сообщает Meduza.



Три последних года молодой человек работал на ромпонге - деревянном плоте для ловли рыбы. Его закрепляют в открытом море на якоре и спускают под воду связки пальмовых листьев, выполняющих роль приманки. Вокруг них собирается рыба, которую затем ловят сетями. Каждый вечер на ромпонге надо зажигать свет, чтобы рыба поднималась со дна, поэтому на нем постоянно кто-то живет.



Ромпонг Адиланга находился в 125 километрах от побережья Сулавеси. Юноша по несколько месяцев жил на плоту в полном одиночестве. Людей он видел только раз в неделю, когда сотрудник компании-владельца ромпонга приплывал к нему, чтобы забрать улов и оставить припасы: еду, пресную воду, газ для приготовления пищи и топливо для генератора - на следующие семь дней.



14 июля из-за сильного ветра ромпонг Адиланга унесло течением. Запасов еды, воды и газа юноше хватило лишь на несколько дней. Индонезиец рассказал местному изданию Tribun Manado, что экономил оставшуюся воду и делал лишь по три глотка в день; когда пресная вода закончилась, он стал пить морскую, процеживая ее через одежду, чтобы снизить концентрацию соли. Питался Адиланг рыбой, которую ловил в море и готовил на огне (чтобы его развести, молодой человек отрывал доски от своей хижины).



Индонезиец думал, что не выживет, и плакал, вспоминая родителей; чтобы успокоиться, он молился и читал Библию, которая была на плоту, пишет Tribun Manado. Адиланг находился в море 49 дней.



За это время он пытался подать сигнал бедствия 10 проходившим мимо кораблям, но ни на одном из них его не заметили. 31 августа индонезиец увидел очередной корабль - сухогруз Arpeggio, шедший под панамским флагом. Адиланг сначала безуспешно пытался привлечь к себе внимание, размахивая одеждой; затем он попробовал связаться с судном по рации - и его услышали. Однако из-за волн Arpeggio не мог подойти вплотную к ромпонгу; Адилангу пришлось добираться до корабля вплавь. Ослабнув после 49 дней в море, он едва смог подняться на палубу по веревочной лестнице.



После спасения молодому человеку дали еду и новую одежду, а судовой повар даже постриг его, пишет The Jakarta Post.



Индонезийца спасли возле берегов острова Гуам - примерно в 2500 километрах от того места, где был привязан его ромпонг.

Arpeggio направлялся в Японию, поэтому экипаж решил взять Адиланга с собой и передать его генеральному консульству Индонезии в Осаке.



Сухогруз прибыл в Японию 6 сентября; Адиланга поместили в карантин на сутки, после чего он смог сойти на берег. По словам сотрудников генконсульства Индонезии в Осаке, здоровье молодого человека не вызывало вопросов.



8 сентября юношу отправили в Индонезию. Как сообщает Tribun Manado, он заявил, что больше не будет работать в море - только на суше.