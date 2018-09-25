Подсчитана выручка от продажи билетов на бой Головкин - Альварес

Стала известна сумма выручки от продажи билетов и платных телетрансляций (PPV) на второй бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, выручка от продажи билетов составила 23 473 500 долларов. Всего было продано 16 732 билета, еще 1 451 "квиток" отдан бесплатно. Что касается платных трансляций, то ранее стало известно, что реванш Головкина и Альвареса сгенерировал порядка 1,1 миллиона PPV.



Таким образом, выручка от их продажи составила не меньше 94 миллионов долларов при рекомендованной розничной цене 84,95 доллара. По этим цифрам реванш уступает первому бою Головкина и Альвареса, который прошел в сентябре 2017 года также на T-Mobile и собрал 1,3 миллиона PPV, а выручка от продажи билетов составила 27 059 850 долларов - третий в истории бокса показатель.



Тем не менее реванш принес больше денег на PPV за счет более высокой цены телепередачи. При этом гарантированные гонорары и Альвареса, и Головкина за второй бой составили по пять миллионов долларов. По данным же президента WBC Маурисио Сулеймана, за реванш мексиканец гарантированно получит 30 миллионов долларов, а казахстанец - 20 миллионов.



За первый бой гарантированный гонорар Альвареса составлял также пять миллионов долларов, а Головкина - три. Казахстанец за тот бой в итоге заработал 25 миллионов долларов, а мексиканец - на десять больше. Напомним, повторный бой также продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Для Головкина это поражение стало первым в карьере, и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Их первый поединок состоялся ровно год назад на этой же площадке и завершился спорной ничьей.

