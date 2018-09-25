Шахматная доска на брусчатке появилась в Костанайской области

В Костанае появился небольшой шахматный сквер.



Он расположился вблизи областного акимата напротив Шахматного клуба. Такая игровая доска своего рода реклама этого вида спорта. Возможно, уличные метровые фигуры привлекут к шахматам новые таланты, и кто-то станет заниматься этим уже профессионально. Первый ход конем на доске сделал аким Костанайской области, открыв тем самым чемпионат по шахматам, сообщает alau.kz.



В минувшие выходные в Костанае прошел чемпионат по шахматам на призы акима области. В нем приняло участие больше 50 шахматистов со всего региона. Призовой фонд этого года составил 500 000 тенге.



«С каждым годом турнир становится популярней, это не только популяризация шахмат, но массовое вовлечение жителей в спорт», -подчеркнул на встрече аким Костанайской области Архимед Мухмабетов.



Церемония открытия турнира прошла на площади перед Шахматным клубом, где после замены брусчатки разместилась специальная шахматная доска с передвижными фигурами.



Первый ход на огромной шахматной доске сделал аким Костанайской области Архимед. Как сообщили в акимате города, это подарок местных бизнесменов. Победителем турнира стал Руслан Салимов 2002 года рождения, второе место у Тимура Нуржанова, а третье занял Чингисхан Саржанов. Именно между ними разделили полмиллиона тенге.