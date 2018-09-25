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Пятеро казахстанцев поедут на стажировку в Кремниевую долину

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 09:44
Пятеро казахстанцев поедут на стажировку в Кремниевую долину
Hightech.fm
Казахстанские программисты отправятся на полгода стажироваться в IT-стартапы США. Это произойдет в 2019 году благодаря конкурсу, недавно стартовавшему в Казахстане, сообщает Tengrinews.kz.

В конкурсе могут принять участие магистранты и действующие профессионалы в области информационных технологий со всего Казахстана. Прием заявок завершится в полночь 21 октября. После рецензирования для участия во втором этапе будет отобрано 20 заявок.

"Мы открыли прием заявок уже в третий раз: проводим отбор, ребята при нашем содействии ищут стартапы, в которых хотели бы пройти стажировку, оформляют визу и едут в Долину, возвращаясь через полгода в Казахстан", - рассказала менеджер программ научно-образовательного фонда имени академика Шахмардана Есенова Роумиса Башаева.

"В первую очередь мы будем оценивать знание языков программирования, опыт работы программистом, интеллектуальный потенциал, разумеется, уровень владения английским и многое другое, например наличие волонтерского опыта", - поделился член Попечительского совета фонда имени Есенова Эльдар Ахметгалиев, возглавляющий экспертный совет конкурса.

На втором этапе конкурса участники пройдут собеседование с членами экспертного совета, где будет оцениваться способность кандидатов воспринимать, усваивать и анализировать новую информацию, находить нестандартные решения, а также их коммуникативность и логическое обоснование выбранных решений. По итогам будет выявлено пять победителей, которые и отправятся на стажировку. Впервые конкурс прошел в 2016 году. Его победители уже отработали в стартапах Америки и получили прекрасный опыт и отличные отзывы, а победители второго конкурса вернутся на родину в ноябре. За два первых года в программу поступило около 120 заявок. Вернувшиеся на родину специалисты продолжают сотрудничать со стартапами удаленно. К примеру, Ернар Амергалиев возглавляет филиал стартапа VimChat в Астане, в его команде трудятся 8 человек.

Как рассказал Олжас Айтбеков, который скоро завершает стажировку в стартапе Arka (дизайн и производство упаковки), участие в программе и стажировка поменяли его мышление в целом.

"Обновились ценности, появилась уверенность. Стажировка в Долине дает сильную мотивацию развиваться профессионально и как личность. Здесь дружная атмосфера, и мне очень приятно делать что-то действительно значимое", - поделился он.

Сергей Тян (стажер POWr) предполагает, что стажировка может стать главным событием его профессиональной жизни.

"Мне очень нравятся коллектив и культура компании. В таком окружении хочется работать и быть полезным", - считает он. Коллега Сергея по программе Арай Сабыржан полагает, что стимулом для развития является и тот факт, что "ты видишь сильных разработчиков каждый день и работаешь с ними".

По словам организаторов конкурса, имена тех, кто отправится на стажировку в Кремниевую долину на этот раз, будут известны в конце ноября.
Источник: Tengrinews.kz
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