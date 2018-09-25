«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Сентября
+24...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 354.12 KZT
  • €1 = 416.73 KZT
  • 1 RUB = 5.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Создатели Instagram уходят из компании

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 10:46
Создатели Instagram уходят из компании
Фото realist.online
Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подали в отставку и намерены уйти из компании в ближайшие недели, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Майк и я благодарны за последние восемь лет в Instagram и шесть лет, проведенных с командой Facebook… Сейчас мы готовы к новой части нашей жизни", - говорится в заявлении Систрома, опубликованном на сайте Instagram. По словам Систрома, создатели сервиса планируют "отдохнуть для того, чтобы снова открыть в себе любознательность и креатив".

Газета New York Times, в свою очередь, сообщает, что глава сервиса Систром и технический директор Кригер сообщили о своем решении покинуть компанию руководящей группе Instagram и Facebook.

Представители компании Facebook, владеющей сервисом Instagram, пока не прокомментировали данное решение. При этом, как пишет газета, уход из компании Систрома и Кригера ставит под вопрос будущее Instagram. Instagram - бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, разработанное в США в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером. В 2012 году Facebook объявил о покупке сервиса за один миллиард долларов.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика