Скульптура белки будет стоять до весны в Алматы

Нашумевшая скульптура гигантской белки, установленная на площади перед выставочным комплексом "Атакент", будет стоять до марта. Об этом корреспонденту Today.kz сообщили в Департаменте культуры Алматы.



Ранее сообщалось, что соломенную скульптуру, которая была установлена этим летом, планировали вскоре сжечь, так как автор работы Алекс Ринслер знаменит как раз тем, что сжигает свои творения. Однако белку было решено просто разобрать. Даже солому, из которой изготовлена скульптура, пропитали противопожарной жидкостью, чтобы исключить случайный или намеренный поджог. Изначально она должна была простоять только до осени, но затем было решено оставить ее до весны.



Разберут белку в марте.



Напомним, что скульптура белки из соломы появилась перед выставочным комплексом "Атакент" этим летом и вызвала неоднозначную реакцию жителей южной столицы. Не сошлись во мнении по поводу этой скульптуры и дизайнеры, и эксперты в области урбанистики. В Союзе художников Казахстана задались вопросом, почему у скульптуры зарубежный автор, когда в стране много своих талантливых художников. Почему казахстанским художникам не удается творить шедевры, рассказала искусствовед и художник Айгерим Махитханкызы.



В Twitter появился аккаунт "Белки из Алматы", где она сделала несколько довольно резких публикаций.



А студенты Казахского национального аграрного университета совместно с учеными построили свою копию белки в Алматинской области, но затем убрали ее, поскольку она стала терять свой эстетический вид.



Аким Алматы Бауыржан Байбек считает, что белка полностью себя окупила, о ней писали многие зарубежные СМИ.