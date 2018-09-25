Модрич сместил с трона Месси и Роналду

«Золотой мяч» в 2018 году получил хорватский футболист Лука Модрич. 33-летний спортсмен стал лучшим игроком мира по версии ФИФА. В течение 10 лет этот приз доставался либо португальцу Криштиану Роналду, либо аргентинцу Лионелю Месси.И вот вершина покорилась капитану сборной Хорватии, который довел своих подопечных до финала чемпионата мира в России. Для Модрича год выдался очень успешным. Помимо высокого достижения на ЧМ, «Реал» за который он играет, выиграл Лигу чемпионов.Роналду получил «Золотой мяч» в 2008/09, 2013/14 и 2016/17 годах, Месси – в 2009/10/11/12 годах и в 2015 году. Примечательно, что оба они не появились на церемонии награждения.
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