«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 25 Сентября
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 354.12 KZT
  • €1 = 416.73 KZT
  • 1 RUB = 5.37 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Модрич сместил с трона Месси и Роналду

Просмотров:130 Опубликовано: Сегодня, 13:47
Модрич сместил с трона Месси и Роналду
Фото: globallookpress.com
«Золотой мяч» в 2018 году получил хорватский футболист Лука Модрич. 33-летний спортсмен стал лучшим игроком мира по версии ФИФА. В течение 10 лет этот приз доставался либо португальцу Криштиану Роналду, либо аргентинцу Лионелю Месси.И вот вершина покорилась капитану сборной Хорватии, который довел своих подопечных до финала чемпионата мира в России. Для Модрича год выдался очень успешным. Помимо высокого достижения на ЧМ, «Реал» за который он играет, выиграл Лигу чемпионов.Роналду получил «Золотой мяч» в 2008/09, 2013/14 и 2016/17 годах, Месси – в 2009/10/11/12 годах и в 2015 году. Примечательно, что оба они не появились на церемонии награждения.
Источник: БЛОКНОТ
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика