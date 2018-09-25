Глава МВД ответил, готов ли покинуть пост, если его подчиненного осудят за коррупцию

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал предложение Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции об установлении ответственности в виде отставки первых руководителей за коррупцию подчиненных, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Конечно, всегда нужно проверять вину (обвиняемого в коррупции - прим.). Если мой заместитель так поступит, все мы будем должны уйти в отставку", - сказал Касымов, отвечая на вопросы журналистов.



"Да", - ответил глава ведомства на уточняющий вопрос о готовности покинуть свой пост в случае, если его подчиненного осудят за коррупцию.



Напомним, суть предложения АДГСПК заключается в том, что министры и акимы будут подавать в отставку в случае, если назначенных ими подчиненных признают виновными в коррупции. Заместитель главы АДГСПК ранее сообщил, что законопроект в скором времени будут рассматривать в Парламенте.