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Глава МВД ответил, готов ли покинуть пост, если его подчиненного осудят за коррупцию

Просмотров:301 Опубликовано: Сегодня, 15:25
Глава МВД ответил, готов ли покинуть пост, если его подчиненного осудят за коррупцию
Фото Турара Казангапова
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов прокомментировал предложение Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции об установлении ответственности в виде отставки первых руководителей за коррупцию подчиненных, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Конечно, всегда нужно проверять вину (обвиняемого в коррупции - прим.). Если мой заместитель так поступит, все мы будем должны уйти в отставку", - сказал Касымов, отвечая на вопросы журналистов.

"Да", - ответил глава ведомства на уточняющий вопрос о готовности покинуть свой пост в случае, если его подчиненного осудят за коррупцию.

Напомним, суть предложения АДГСПК заключается в том, что министры и акимы будут подавать в отставку в случае, если назначенных ими подчиненных признают виновными в коррупции. Заместитель главы АДГСПК ранее сообщил, что законопроект в скором времени будут рассматривать в Парламенте.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 17:42
А подчинённых у него по всему Казахстану много, будем ждать первого попавшегося полицейского на взятке.
 
 

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