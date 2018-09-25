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Новый министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о своих планах

Просмотров:103 Опубликовано: Сегодня, 16:42
Новый министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о своих планах
sputniknews.kz
Алихан Смаилов в кулуарах правительства поделился своими планами после назначения на должность министра финансов Казахстана, передает корреспондент Today.kz.

"Команду менять не буду. Дайте мне немного времени – один, два месяца – для того, чтобы войти в работу и разобраться во всем. Основные направления – это цифровизация, автоматизация всех бизнес-процессов, повышение эффективности деятельности министерства. По другим направлениям соответствующую работу по плану проведем", — сообщил Смаилов.

Комментировать вопросы освоения бюджета министр отказался, сославшись на то, что пока не готов.

Напомним, Алихан Смаилов на посту главы Минфина сменил Бахыта Султанова, которого назначили акимом Астаны.
Источник: today.kz
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