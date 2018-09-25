Новый министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал о своих планах

Алихан Смаилов в кулуарах правительства поделился своими планами после назначения на должность министра финансов Казахстана, передает корреспондент Today.kz.



"Команду менять не буду. Дайте мне немного времени – один, два месяца – для того, чтобы войти в работу и разобраться во всем. Основные направления – это цифровизация, автоматизация всех бизнес-процессов, повышение эффективности деятельности министерства. По другим направлениям соответствующую работу по плану проведем", — сообщил Смаилов.



Комментировать вопросы освоения бюджета министр отказался, сославшись на то, что пока не готов.



Напомним, Алихан Смаилов на посту главы Минфина сменил Бахыта Султанова, которого назначили акимом Астаны.