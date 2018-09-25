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Киев "порвал" с Москвой официально

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 17:44
Киев "порвал" с Москвой официально
The Kiev Times
Россия официально получила ноту от Киева о разрыве договора о дружбе. Об этом сообщает Рамблер.

Россия 25 сентября получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Об этом сообщил журналистам директор Второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Ноту нам принес в понедельник временный поверенный [в делах Украины]", — информировал дипломат.

"Хотя она фактически ничего не меняет, вы знаете, что и указ был об этом Порошенко издан на прошлой неделе, было соответствующее заявление МИД сделано, но тем не менее это формальный отчет о том, что с первого апреля договор перестанет действовать", — добавил Руденко.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 18:16
Qyrym táttileri azaıatyn boldy ģoı.
 
 

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