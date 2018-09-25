Журналистку NUR.KZ убили в Астане

Корреспондента новостного портала NUR.KZ Ирину Бекетову убили в Астане сегодня ночью.
Причины и обстоятельства сейчас выясняет полиция. У Ирины осталось четверо детей, которых она воспитывала одна. Старший из них на инвалидности, второй пошел во второй класс, младшим детям-двойняшкам по три года; также у Ирины остались пожилые родители.
По воспоминаниям подруги погибшей, Ирина была позитивным человеком, всегда старалась поддержать друзей и близких в трудную минуту. Устроившись в новостной портал, рассказывала друзьям о том, что нашла хорошую работу: "Жизнь начала налаживаться".
Ранее Ирина работала в газете "Қазақстан теміржолшысы".
"Полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы. Принимаются все меры к задержанию подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования семье и родным погибшей.
Это невосполнимая утрата для всего коллектива NUR.KZ, для всех кто ее знал, и в первую очередь, для семьи Ирины. Мы будем следить за ходом расследования и надеемся, что виновные в смерти нашей коллеги понесут справедливое наказание.
"Мы шокированы этим трагическим событием и выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашей коллеги. Коллектив NUR.KZ скорбит вместе с вами. Со своей стороны, мы окажем материальную помощь семье Ирины», - сообщил генеральный директор NUR.KZ Куат Бахридинов.
По словам генерального директора, за недолгое время работы Ирина успела показать себя настоящим профессионалом, чутким и отзывчивым человеком.
Прощание с Ириной пройдет в четверг, 27 сентября в 10.00 в мечети в районе ТЦ "Артем".
На похороны Ирины ведется сбор средств на карту ее брата. Узнать реквизиты
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