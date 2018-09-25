В Узбекистане установили плату за видео с нарушениями ПДД – доллар за ролик

При этом имена тех, кто будет предоставлять видеозаписи полиции, разглашать не станут.

В Узбекистане с 1 июля 2019 года за видеозаписи, на которых запечатлены нарушения правил дорожного движения, можно будет получить денежное вознаграждение. Об этом говорится в постановлении правительства Узбекистана "О дополнительных мерах по повышению эффективности борьбы против правонарушений в сфере безопасности дорожного движения".



Сумма поощрения – пять процентов минимальной заработной платы, сейчас это 9215 сумов (1,15 доллара). Выплачивать эти деньги собираются за счёт штрафа, взысканного с правонарушителя, чьи действия попали на кадры видеозаписи.



При этом имена людей, предоставивших видео, разглашению не подлежат. К записям предъявляются определённые требования: на них должно быть запечатлено само правонарушение, номер и марка автомобиля, дата и время. Категорически запрещается вносить какие-либо изменения при помощи компьютерных программ, за исключением обрезки ролика, так как он не должен превышать 120 секунд. Предоставить запись необходимо в течение трёх дней.



В документе отмечается, что с 1 июля следующего года должна начать работу централизованная система по сбору видеозаписей с нарушениями ПДД, которые были зафиксированы видеорегистраторами. С этого же времени установка регистраторов в автомобилях физических и юридических лиц становится обязательной в Узбекистане.



"Видеозаписи о правонарушениях, зафиксированные видеорегистраторами, приравниваются к видеозаписям правонарушений, произведённым специальными автоматизированными техническими средствами фото и видеофиксации, а также принимаются к рассмотрению в целях принятия процессуальных решений в порядке, установленном Кодексом об административной ответственности", – говорится в тексте постановления правительства.