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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве журналистки из Астаны

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 19:20
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве журналистки из Астаны
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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве журналистки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МВД РК Алмаса Садубаева.

"Трагическое событие произошло вчера ночью. Убийство журналистки Ирины Бекетовой на почве ревности совершил сожитель Анатолий Гусейнов, когда встретил ее с мужчиной в подъезде. Между погибшей и сожителем произошел словесный конфликт. Увидев ссору, знакомый погибшей решил уйти. Однако уходя, услышал, что он ее бьет. Когда обратно поднялся, то увидел ее лежащую без сознания и вызвал скорую. В это время Гусейнов убежал в неизвестном направлении", - сообщили в МВД.

Бекетова и Гусейнов в официальном браке не состояли. Имеют двоих совместных детей. На задержание преступника ориентирован весь личный состав и приданные силы столичного ДВД.

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве журналистки из Астаны


Как уточнили в МВД, за совершение данного преступления разыскивается Гусейнов Анатолий Михайлович, уроженец Астаны. Дата рождения - 23 июля 1984 года. При получении какой-либо информации, граждан просят незамедлительно сообщить в ДВД Астаны по телефонам: 8 (7172) 71-60-17, 71-61-47, 71-60-21, или в дежурную часть: 71-60-10, 71-60-11.

Ранее сообщалось, что полицейскими Астаны установлен 34-летний житель города по подозрению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 37-летней местной жительницы.

Ирина Бекетова около 12 лет проработала в ведомственной газете "АО КТЖ" - "Қазақстан теміржолшысы - Железнодорожник Казахстана". Коллеги рассказывают, что подробности гибели Ирины пока неизвестны. По словам матери погибшей, на женщину напали в подъезде.

"По поводу гибели Иры мы пока ничего точно не знаем. С утра пришла ее заплаканная мама, сбивчиво рассказала, что ее вчера вечером убили после того, как она возвращалась с работы, в подъезде дома", - рассказала коллега погибшей Маржан Бакиева.

По словам Маржан Бакиевой, у погибшей остались четверо детей, старший из которых страдает синдромом Дауна. "Ирина была известна профессионализмом и трудолюбием. На железной дороге ее все знают. Это человек, который всегда хотел узнать самую суть проблемы. Она мама 4 детей. Старшему ребенку около 12 лет, он страдает синдромом Дауна. Средний сын посещает садик. Младшие дети - двойняшки, мальчик и девочка, им по три года исполнилось в марте. Мы вместе работали с 2014 года, потом она ушла в декретный отпуск. В марте этого года вышла на работу", - рассказала коллега погибшей Маржан Бакиева.

Сообщается также, что из газеты Ирина уволилась 2 месяца назад - ее пригласили в Nur.kz. Прощание с Ириной Бекетовой состоится послезавтра в мечети в районе ТЦ "Артем".
Источник: Tengrinews.kz
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