Могилу загадочного батыра нашли на севере Казахстана

АЛМАТЫ, 26 сен — Sputnik. Могила батыра, о котором почти ничего не известно, была обнаружена в Жамбылской области.
Известно имя захороненного героя и приблизительные годы жизни. Однако другой информации очень мало. О находке стало известно сегодня, во время встречи историков, посвященной другому батыру и музыканту Кожабергену Жырау, передает "Петропавловск news".
Кожаберген Жырау жил во второй половине XVII–первой половине XVIII веков. Приблизительно на это же время приходится время жизни Суйындык батыра, загадочного представителя эпохи войны с джунгарами, о котором мало что известно.
Нашли захоронение северо-казахстанские археологи в Жамбылской области, а теперь историки собирают информацию о Суйындык батыре буквально по крупицам, сообщил археолог Анатолий Плешаков.
Суйындык (Суюндык) – крупный казахский род, входящий в состав племени Аргын Среднего жуза. Суйындык батыр, по некоторым данным, является основателем этого рода.
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