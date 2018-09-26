«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Сентября
+27...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 359.76 KZT
  • €1 = 423.26 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги

Просмотров:840 Опубликовано: Сегодня, 13:28
Казахстанцы останутся без счетов в банках через 5 дней, если не уплатят налоги
Фото pexels.com
С 1 октября лица, не уплатившие налог на собственность, не смогут получить банковские услуги, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Управления государственных доходов по Медеускому району Алматы.

В ведомстве напомнили, что 1 октября 2018 года истекает срок уплаты налога на собственность физических лиц: налога на имущество и земельного налога.

Соответственно, те, кто не уплатил налог, не смогут получить банковские услуги, в том числе открыть банковские счета, производить переводы, оформить технику в рассрочку в торговых домах, оформить кредит и так далее.

Такие меры стали возможны благодаря внесенным изменениям и дополнениям в Налоговый кодекс 1 июля 2018 года, в соответствии с которыми банки второго уровня обязаны отказать в предоставлении отдельных банковских услуг налогоплательщику, имеющему налоговую задолженность, задолженность по социальным платежам.

Кроме того, за каждый день просрочки исполнения налогового обязательства по уплате налогов в бюджет, начиная со дня, следующего за днем срока уплаты налога в бюджет, начисляется пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком РК.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:18
Цитата: tolk
Попробуйте узнать здесь.http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

Проверил, спасибо за подсказку. beer2 Оказывается ни чего не должен, видимо переплатил в прошлом периоде. Хорошо, что не стал терять время, стоять в очереди
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 17:18
Цитата: Jack
А чтобы оповестить население о сумме налогов к уплате - тишина.


Меня оповестили, что есть долг, хотя муж в августе оплатил все долги,даже больше чем указано было.

Теперь тоже надо разбираться,все оплачено а долги откуда то выползли!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Jack
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:08
Цитата: Jack
Только что с огромным трудом дозвонился по одному из телефонов в налоговый департамент

Был сегодня в налоговом департаменте. Три очереди человек по 20-30. К модератору, который должен выдавать талончики, стоять бесполезно, не работает терминал. Еще две живых очереди стоят в окошки с 53 по 57. Простоял пол часа, не выдержал и ушел. Были другие вопросы к налоговикам, не стал даже пытаться в таком барадаке пытаться. А до первого октября осталось 2 рабочих дня.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sazan (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: Thornhill
(Посетители)
Сегодня, 14:12
Вот так банки "ставят раком" население!

Здесь надо уточнить чьей семейки конкретно эти банки.
И кто страну "раком" ставит.
Быстрей бы ОН сдох
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Jack (Посетители) Сегодня, 17:04
Цитата: tolk
Попробуйте узнать здесь.http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web

Спасибо, это та же информация, которая дается на сайте egov. Там не указана сумма оплаты налога. Типа в этом году мне все долги прощают? )
Меня собственно что возмущает - никакой информации для человека не дается, чтобы спокойно и вовремя произвести оплату (раньше например в квитанциях МаЭК писалось). То есть каждый гражданин должен тратя нервы и время пробивать по телефонам и какимто сайтам свою задолженность. Зато об ответственности за несвоевременную уплату всем сообщают с удовольствием.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 16:59
Jack,
Попробуйте узнать здесь.http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • синдбад
  • веснушка
  • КУРЬЕР
  • tolk
  • Sazan
  • zhanino
 Jack (Посетители) Сегодня, 15:54
Только что с огромным трудом дозвонился по одному из телефонов в налоговый департамент. Девушка неприветливо сообщила, что чтобы узнать задолженность к оплате вы должны приехать в ДГД и встать в очередь. На вопрос к вам весь город должен в очереди отстоять чтобы просто узнать задолженность по налогу - посоветовала звонить руководству и бросила гневно трубку. Больше ни один телефон не отвечал. Все для людей в общем!
 
-1
  • leo529
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • zhanino
  • синдбад
  • веснушка
  • Sazan
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 14:12
Вот так банки "ставят раком" население! Подсадили на карточки, кредиты, а теперь угрожают и доят население!
Банки - Враги населения!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Thornhill
  • кукла
  • zhanino
  • Ingul
  • Dushman
  • синдбад
  • веснушка
  • fitter
  • tolk
  • Sazan
 Jack (Посетители) Сегодня, 13:57
Меры принимать мастера. А чтобы оповестить население о сумме налогов к уплате - тишина. Ни один телефон в налоговой не отвечает, информации в квитанциях нету. НИЧЕГО! Одни угрозы..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика