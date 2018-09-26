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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию
Фото: Павел Каравашкин / «Коммерсантъ»
Госдума приняла поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы, внесенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 сентября.

По предложению главы государства возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагало правительство. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.

«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Анонсированная в середине июня пенсионная реформа вызвала волнения в обществе. 29 августа российский лидер выступил с обращением к нации, в ходе которого пообещал смягчить некоторые положения правительственного законопроекта. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, президент утвердил право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям.

Позже глава государства предложил вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме россиян предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом считается пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
Источник: Lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • babnik
  • zhanino
 Ян (Посетители) Сегодня, 17:12
Цитата: kazakhstan
А у нас все просто и никакой возни,

Через пару лет наши объявят,мужчины в 67,женщины в 64 и будет как в Европе и Америке. Латынь же ввели и никого не спросили.

 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Thornhill
  • babnik
  • веснушка
  • ddd888
  • Ян
 kazakhstan (Посетители) Сегодня, 14:59
А у нас все просто и никакой возни, такие законы решаются на уровне министерств. Да и точка.
 
 

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