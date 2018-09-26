Госдума приняла поправки Путина о выходе женщин на пенсию

Госдума приняла поправки к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы, внесенные президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 26 сентября.



По предложению главы государства возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагало правительство. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет.



«Есть то, что нас объединяет», — прокомментировал результаты голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



Анонсированная в середине июня пенсионная реформа вызвала волнения в обществе. 29 августа российский лидер выступил с обращением к нации, в ходе которого пообещал смягчить некоторые положения правительственного законопроекта. Помимо снижения будущего пенсионного возраста для женщин, президент утвердил право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям.



Позже глава государства предложил вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме россиян предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом считается пять лет до наступления срока выхода на пенсию.