Аким Бахыт Султанов подарил полмиллиона тенге Артему Кареву

Аким Астаны Бахыт Султанов наградил Артема Карева, который спас мальчика, сорвавшегося с высоты 10-го этажа, передает корреспондент Tengrinews.kz. Градоначальник подарил астанчанину сертификат на 500 тысяч тенге."Уважаемый Артем Семенович, это достойно восхищения. Это пример того, как наши граждане должны относиться к окружающим. Я от всей души хотел от себя, от имени всего акимата и астанчан выразить слова огромной благодарности за ваш поступок. Мы посоветовались, все славные дела наших астанчан не должны оставаться без внимания. Приняли решение поощрить вас средствами из нашего фонда. Я думаю, все это неоценимо по отношению к жизни спасенного ребенка", - сказал Бахыт Султанов, обращаясь к Артему Кареву.Отметим, в акимате района Сарыарка также наградили астанчанина Артема Карева, спасшего ребенка, выпавшего из окна 10-го этажа. Об этом сообщила пресс-секретарь районной администрации Бибигуль Абыддин в Facebook. Судя по фотографиям, cо спасителем семилетнего ребенка пообщался аким района Арман Турлубек, а также ему подарили телевизор.Первым висящего на карнизе ребенка заметили девушки - посетительницы соседнего кафе. Всего, по словам очевидцев, мальчик провисел там минут 20. Сам Артем рассказал, что вся история для него пролетела как один миг, но он вряд ли сможет это забыть.