"Я же в обуви". О чем говорил мальчик, спасенный Артемом Каревым

Житель Астаны Артем Карев рассказал о том, как вел себя семилетний мальчик, которого чудом спасли от падения с высоты 10-го этажа, передает корреспондент Tengrinews.kz.



28-летнего спасителя мальчика сегодня чествовали в акимате Астаны. Ему вручили 500 тысяч тенге. Во время встречи с журналистами мужчина рассказал, как чудом оказался в нужном месте в нужное время.



"Я в деньгах не нуждаюсь. В комментариях писал человек, который устанавливает защиту для детей, я думаю, что самый лучший вариант будет, особенно у кого нет возможности, установить (блокираторы-прим.) Я еще не видел ни родственников, ни родителей мальчика. (...) Я находился дома, услышал крики, выглянул в окно, люди смотрели в мою сторону. Увидел ребенка", - вспоминает Артем Карев.



Мужчина рассказал, как повел себя сам мальчик после того, как его удалось спасти от падения.



"Я поговорил с ребенком, он был спокоен, в нормальном состоянии. Познакомились с ним, узнал, как так произошло у него. Ребенок очень воспитанный, оказалось, что я знаю его маму - это соседка. Даже когда ребенок стоял на балконе одетый, я ему говорю: "Пойдем в зал". А он мне: "Как в зал, я же в обуви". Я тогда вообще удивился, я проводил его на улицу и передал маме. Людям я сказал, что мне ничего не нужно, я не такой человек. Мне не нужно славы. Я спокойно сидел дома, пока не появилось это видео - соседи сняли. Ну и комментарии - это что-то. Такая поддержка, все благодарны - спасибо им всем", - обратился к казахстанцам Артем Карев.



В беседе с журналистами мужчина немного рассказал о себе, отметив, что окончил экономический факультет. Работал супервайзером. Отметим, что сегодня Артема также поздравил аким района Сарыарка.



Как признается мужчина, он до сих пор не может поверить в то, как ему удалось спасти мальчика.



"Это случай один на миллион - бывает и срываются вместе с человеком. Я сам еще в таком состоянии... (...) Времени мало - я бы ничего не успел сделать. Я думал, это 1-2 минуты, потом на видео посмотрел - там буквально 10 секунд, и все. Сорвался ребенок, если бы я что-то пытался по-другому сделать", - отметил Артем Карев.