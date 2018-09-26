Избиение водителя скорой в Алматы: как за это наказывают в Турции

Адвокат из коллегии адвокатов Антальи Мехтебер Сыла Акалын рассказала, какая ответственность грозила бы человеку, совершившему нападение на сотрудника скорой помощи в Турции, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам турецкого юриста, нападение на водителя скорой помощи в Турции могло быть квалифицировано согласно Уголовному кодексу Турции по подпункту "с" пункта 1 статьи 87 - "Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести".



Мера наказания по этой статье - от восьми месяцев до двух лет лишения свободы.



"В зависимости от наличия или отсутствия судимости судья вправе заменить тюремное заключение на денежный штраф", - отметила адвокат.



Мехтебер Сыла Акалын также добавила, что в Турции водители всех машин обязаны пропустить скорую помощь.



Кроме того, она пояснила, что в турецком обществе категорически недопустимо такое отношение к пожилому человеку.



"Категорически недопустимо не только по отношению к пожилому, но и по отношению ко всем людям", - заключила Мехтебер Сыла Акалын.



19 сентября в Алматы произошло нападение на водителя скорой. Из-за конфликта на дороге 28-летний гражданин Турции нанес несколько ударов кулаком 61-летнему водителю скорой помощи.



Его действия квалифицированы следственным отделом УВД Алмалинского района по части 1 статьи 293 "Хулиганство" УК РК. Согласно этой статье подсудимый наказывается штрафом в размере до 2 000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.



После инцидента водителя скорой помощи Николая Кучму госпитализировали.







Позже было опубликовано видеообращение, в котором гражданин Турции принес извинения. Однако водитель скорой помощи отказался принимать извинения, заявив, что намерен довести дело до суда.







Сейчас гражданин Турции ждет суда. Мужчину отпустили под залог на время следствия.