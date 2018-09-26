Казахстан решил 26-летний нефтяной спор с Россией

Казахстан сможет вернуть 141 тысячу тонн нефти, которая застряла на территории России со времен распада Советского Союза. О соглашении двух стран рассказал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Он пояснил, что переговоры о возврате нефти шли весь период независимости стран.



"Так получилось, что на российской территории в нефтепроводе "Омск-Павлодар" осталось более 141 728 тонн казахстанской нефти, которая оставалась на балансе АО "КазТрансОйл". А на нашей территории нефтепровода "Туймазы-Омск-Новосибирск" осталось 62 048 тонн российской нефти, которая на балансе АО "ТрансНефть". Долгое время шли переговоры, как нефть разделить и как ее переписать, и в прошлом году мы достигли соглашения с Министерством энергетики РФ о том, что ровно эти 62 048 тонн, которые остались на казахстанском участке, перейдут в собственность "КазТрансОйл", а "КазТрансОйл" из той нефти, которая находится в российском нефтепроводе, ровно такой же объем передаст компании "ТрансНефть". Оставшиеся тонны после вступления в силу соглашения в течение нескольких месяцев разными партиями будут направлены на территорию Казахстана", - объяснил Бозумбаев.



Законопроект о ратификации этого соглашения в ходе заседания приняли депутаты Мажилиса.



"Эта нефть принадлежит нашим нефтяным компаниям, которые направят ее на переработку в Павлодарский НПЗ - это "АктобеМунайГаз", "МангистауМунайГаз" и "ПетроКазахстан". Они сумеют свою нефть забрать из трубы, мы с ними договоримся, либо на внутренний рынок, либо на экспорт смогут направить. В случае если по ценам сегодняшнего дня они направят на экспорт, это 75-80 долларов за баррель, они получат 15-17 миллиардов тенге дохода", - пояснил министр.



Государство от экспорта этой нефти получит порядка 5 миллиардов тенге дохода в виде налогов. "Если направят на внутренний рынок, естественно, получат на порядок меньше дохода, порядка 5-6 миллиардов тенге. В пределах миллиарда тенге заплатят налогов в бюджет", - добавил он.