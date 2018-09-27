Начался суд по громкому делу об изнасиловании семилетнего мальчика из села Абай

В специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента начался суд по резонансному делу о семилетнем мальчике из посёлка Абай, передаёт корреспондент BNews.kz. Процесс проходит в закрытом режиме с участием 12 присяжных заседателей.
Имена участников процесса — как со стороны подсудимого, так и пострадавшего — не разглашаются. Председательствующим по делу назначен Самидин Темиралиев.
"Подсудимый обвиняется по части 4 статьи 121. По ходатайству подсудимого суд будет проходить с участием присяжных заседателей", - рассказал журналистам Темиралиев.
Напомним, что скандал с изнасилованием семилетнего мальчика из села Абай разразился в марте этого года. Бабушка ребёнка сообщила, что её внука больше года избивала и насиловала группа старшеклассников. Расследование длилось восемь месяцев. В совершении преступления подозревались четыре школьника, но в отношении троих из них прекратили уголовное дело, потому что на момент преступления им не исполнилось 14 лет.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.