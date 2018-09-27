Начался суд по громкому делу об изнасиловании семилетнего мальчика из села Абай

В специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента начался суд по резонансному делу о семилетнем мальчике из посёлка Абай, передаёт корреспондент BNews.kz. Процесс проходит в закрытом режиме с участием 12 присяжных заседателей.



Имена участников процесса — как со стороны подсудимого, так и пострадавшего — не разглашаются. Председательствующим по делу назначен Самидин Темиралиев.



"Подсудимый обвиняется по части 4 статьи 121. По ходатайству подсудимого суд будет проходить с участием присяжных заседателей", - рассказал журналистам Темиралиев.



Напомним, что скандал с изнасилованием семилетнего мальчика из села Абай разразился в марте этого года. Бабушка ребёнка сообщила, что её внука больше года избивала и насиловала группа старшеклассников. Расследование длилось восемь месяцев. В совершении преступления подозревались четыре школьника, но в отношении троих из них прекратили уголовное дело, потому что на момент преступления им не исполнилось 14 лет.