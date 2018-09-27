Раненный коллегой полицейский скончался в Алматы

Сотрудник полиции умер после огнестрельного ранения, полученного от своего коллеги-родственника в ходе ссоры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.
"К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь полицейского, который накануне в ходе ссоры получил огнестрельное ранение от своего коллеги. Сотрудник, несмотря на проведенную операцию и все усилия медиков, вчера около 22.00 часов скончался в больнице", - сообщил Садубаев.
Подозреваемый сотрудниками Департамента собственной безопасности задержан и водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование по факту убийства.
Ранее сообщалось, что инспектор местной полицейской службы Алматы выстрелил в своего коллегу. Последний получил ранение и был госпитализирован. По данным МВД, инспектор МПС, который произвел выстрел в своего коллегу, приходится погибшему близким родственником.
"У них произошел конфликт на семейно-бытовой почве. Все произошло на территории МПС города. Они заступили в наряд, естественно, получили оружие, и один решается на преступление: производит выстрел из табельного оружия в своего родного человека", - сообщил ранее официальный представитель правоохранительного ведомства.
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