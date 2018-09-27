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8-летний автоугонщик Коля из Уральска не ходит в школу

Просмотров:230 Опубликовано: Сегодня, 14:52
8-летний автоугонщик Коля из Уральска не ходит в школу
Фото предоставлено родителями Николая
Восьмилетний Николай Керцман из Уральска, который "прославился" на всю страну угнав три автомобиля подряд, переведен на домашнее обучение, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пять раз в неделю к нему домой приходят учителя из школы №26. Они преподают ему уроки за третий класс. Директор школы №26 Гибадат Урынгалиева считает, что причиной произошедшего стал родительский недосмотр. Летом мальчик целиком был предоставлен самому себе.

"С середины сентября Николай Керцман по решению психолого-медико-педагогической комиссии, переведен на индивидуальное домашнее обучение. У него обнаружены поведенческие нарушения. С ним по месту жительства работают психолог, логопед и учителя. Он живет по-прежнему с отцом, дедушкой и бабушкой. Условия для учебы хорошие", - рассказала Урынгалиева.

Николай находится на внутришкольном контроле. К нему прикреплен педагог-наставник, который присматривает за ним. Бабушка мальчика считает, что угоны мальчик совершил под влиянием взрослых друзей.

"У него сейчас поведение стало выравниваться. Я ему даю таблетки, которые оказывают успокоительное действие. Хотели записать его в секцию картинга при центре внешкольной работы. Но он раздумывает -пойти на картинг или на футбол", - отметила Валентина Керцман.

Папа мальчика Владимир Керцман рассказал, что часть денег водителям разбитых автомашин семья уже выплатила. 47-летний мужчина страдает сердечно-сосудистым заболеванием и является инвалидом второй группы.

Напомним, в августе 2018 года Николай Керцман за неделю угнал и разбил три автомобиля. Водители заявили об ущербе в сумме 1,4 миллиона тенге. Родителей мальчика привлекли к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей".
Источник: Tengrinews.kz
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