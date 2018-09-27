Пассажиры рейса Сеул - Алматы "Эйр Астаны" оскорбили бортпроводников

В авиакомпании "Эйр Астана" прокомментировали инцидент на борту Сеул - Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.



Как заявили в "Эйр Астане", на рейсе КС 960 Сеул - Алматы в ночь с 19 на 20 сентября группа молодых людей из шести человек нецензурно выражалась в адрес бортпроводников, отвлекая их от выполнения прямых должностных обязанностей и создавая неудобства другим пассажирам.



"С учетом вызывающего поведения, молодым людям было отказано в предоставлении алкогольных напитков. Пассажирка, запечатленная на видео, продолжала оскорблять бортпроводницу нецензурными словами в течение всего полета, угрожая физической расправой. В отношении пассажирки был составлен акт предупреждения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по прибытию в аэропорт Алматы пассажирку передали органам внутренних дел.



Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как пассажирка выражается нецензурными словами в адрес бортпроводницы.



При этом девушка произносит: "Причем тут алкоголь? Ты меня нормально накорми".