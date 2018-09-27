Тюлень дал пощёчину каякеру осьминогом

Фраза «получил леща от тюленя осьминогом» выглядит рекламой ресторана морепродуктов, но в данном случае это просто констатация факта.
Каякер, то есть человек, плавающий на каяке (традиционной гребной лодке народов Арктики), получил по лицу от тюленя осьминогом, когда плавал с приятелями у побережья Кайкоуры — города на Южном острове Новой Зеландии.
Кайл Малиндер, так зовут жертву столь необычного нападения, рассказал, что плавал на каяке с несколькими друзьями, когда нахальный тюлень появился из ниоткуда…
«Мы просто дрейфовали посреди океана, когда этот огромный самец тюленя вдруг появился, борясь с осьминогом», — сказал Малиндер в интервью Yahoo7 News.
В ролике показан момент, когда тюлень появился из воды и ударил осьминогом прямо по лицу Малиндера. «Что это было?» — говорит тот в кадре.
«Он (тюлень) схватил его (осьминога) в ходе поединка, и моё лицо оказалось не в том месте в неподходящее время», — вспоминает Кайл Малиндер.
В ролике видно, как ошеломленный каякер морщится от удара, прежде чем два животных исчезнут в воде.
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