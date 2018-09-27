Девушка скончалась в СКО с подозрением на менингит

В ночь на 27 сентября в Северо-Казахстанской области скончалась девушка 1999 года рождения. Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин назвал это неподтвержденным случаем менингита, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"По случаю в СКО, девушка 1999 года рождения, студентка, заболела еще 6 сентября. У нее были признаки простудного заболевания, лечилась с диагнозом "катаральная ангина". Затем уехала в Кокшетау по месту учебы, где сейчас также проводятся обследование и медицинское наблюдение с 19 контактными людьми. К сожалению, сегодня ночью девушка скончалась", - сообщил Бекшин на брифинге в Министерстве здравоохранения.



По его словам, у девушки налицо были симптомы простудного заболевания.



"До этого у нее был насморк, она лечилась. Сейчас проведены лабораторные исследования. По результатам через 5 дней мы дадим окончательный диагноз. Сейчас это пока неподтвержденный случай менингита", - добавил он.



В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz Бекшин сообщил, что в начале августа в Северо-Казахстанской области также был зафиксирован летальный случай от менингококковой инфекции.



"Девушка приехала туда в гости, просто регистрация идет по СКО. Приехала уже больная, видимо, в поезде, может, подхватила", - отметил он и добавил, что зараженные смертельным вирусом девушки не контактировали.



Кроме того, в Актобе у заболевшей пятилетней девочки подтвердился диагноз "менингококковая инфекция".



"В том регионе давно не было заболеваний среди детей. Первые три случая были в зимний период, а последний случай был в июне, но с этими случаями нынешнее заболевание не связано. Источником стала мама ребенка, которая была носителем инфекции. Поскольку мама поступила с девочкой, у каждой были отобраны мазки, в результате у обеих выявлен возбудитель инфекции", - рассказал Бекшин.



У матери ребенка, по его словам, нет клинических признаков заболевания, она является здоровым носителем.



"Сегодня лабораторно был подтвержден этот диагноз. По детскому саду, дому, по месту работы мамы проведены проверки. Все контактные лица обследованы и взяты под наблюдение. Сейчас результаты получены, среди них заболевшие не выявлены", - добавил он.



Бекшин предупредил граждан о неустойчивой погоде, которая является серьезным фактором распространения и возникновения инфекции.



"Во многом симптомы схожи с теми заболеваниями, которые дают простудные, гриппоподобные заболевания, поэтому в этих случаях надо обязательно обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Во многих случаях заболевание распространяется из-за того, что своевременно не обращаются к докторам, занимаются самолечением и теряется драгоценное время. Это приводит к утяжелению состояния и, соответственно, лечение осложняется", - обратил внимание Бекшин.



По его словам, за 8 месяцев по всей стране было зафиксировано 82 факта заражения менингитом, 128 случаев гнойного менингита и более 400 серозного менингита.