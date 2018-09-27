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В каких случаях полиция не вправе останавливать авто, рассказали в МВД

Просмотров:32 Опубликовано: Сегодня, 17:26
В каких случаях полиция не вправе останавливать авто, рассказали в МВД
Иллюстративное фото
Депутат сената парламента указал МВД на участившиеся случаи остановки автотранспорта дорожно-патрульными полицейскими для проверки оплаты выписанных штрафов, передает корреспондент NUR.KZ.

«Думаю, что ваши сотрудники делают это не по своей инициативе. И не секрет, то любая остановка транспортного средства сотрудниками вашими – это стресс для любого водителя», - высказался сенатор на пленарном заседании верхней палаты парламента.
Вице-министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, присутствовавший на пленарном заседании, отметил, что по закону, беспричинная остановка транспортных средств сотрудником запрещена.

Исключения бывают в период оперативно-профилактических мероприятий, о которых, как заверил вице-министр, МВД заранее сообщает в СМИ. Еще один исключительный повод остановки авто - оперативно розыскные мероприятия по розыску лиц, сбежавших из-под стражи или мест заключения.

«Локально происходит. В других случаях наши сотрудники не имеют права останавливать, только если есть явное нарушение ПДД, очевидцем которых он является и которое зафиксировано видеофиксатором», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Вице-министр также рассказал, как проверяют действия полицейских, превысивших власть или злоупотребивших должностными полномочиями.

«Мы проводим негласные мероприятия, наши сотрудники садятся в гражданские машины, объезжают все эти посты и проверяют наших дорожно-патрульных полицейских», - рассказал Тургумбаев.
К превысившим власть принимаются очень жесткие меры, вплоть до увольнения.

«Так что здесь никаких оправданий – проверяют там квитанции или что-либо еще – нельзя. Этой позиции мы и дальше будем держаться», - заверил Тургумбаев.
Он добавил, что иногда полиция совместно с судебными исполнителями участвуют в акции по проверке уплаты штрафов.

Вице-министр внутренних дел снова заверил, что об этих акциях заранее оповещаются СМИ, и они проводятся в отдельных городах, но не в масштабах всей страны.
Источник: NUR.kz
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