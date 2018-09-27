Таксист попытался наказать нарушителей и опозорился сам

Таксист из Шотландии Дуги Макферсон (Dougie McPherson) попытался опозорить нарушительницу на дороге, однако пользователи сети уличили его в несоблюдении ПДД. Общение мужчины с другими юзерами произошло на странице британского телеведущего Джереми Вайна (Jeremy Vine) в Twitter.
Журналист опубликовал фрагмент из своей одноименной передачи, в котором он обсуждал с коллегами опасность велосипедистов на дороге. В этом треде Макферсон опубликовал пост с фотографией женщины, которая ехала по оживленной дороге на велосипеде. Следом за ней на буксире катился ее маленький сын.
«Мать и дитя. Так они путешествуют каждый день. Мать ведет, а пяти- или шестилетний ребенок следует за ней. По односторонним улицам, по тротуарам. Номерные знаки должны висеть на велосипеде родителей, чтобы их можно было засудить», — написал таксист.
Некоторые пользователи сети согласились с мужчиной, однако многие комментаторы обвинили Макферсона в нарушении правил дорожного движения. Они обратили внимание, что таксист сделал снимок с водительского кресла, хотя в Шотландии законы не позволяют использовать смартфоны за рулем, даже если автомобиль стоит на месте.
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