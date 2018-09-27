Суд Актау запретил французскому журналисту снимать фильм о Жанаозене

Специализированный административный суд Актау запретил французскому журналисту Винсенту Прадо снимать фильм в Мангистауской области о событиях 2011 года и оштрафовал его на 25 МРП (60 125 тенге). Об этом на своей странице в Facebook сообщила президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.



«В специализированном административном суде г. Актау вынесено постановление в отношении французского журналист Винсента Прадо. Он оштрафован на 60 тыс. тенге, ему также запрещено заниматься видеосъемкой в Мангистауской области», - написала Калеева.



Суд вынес решение сегодня. Режиссеру было предъявлено обвинение в нарушении правил аккредитации, несмотря на то, что МИД Казахстана выдал ему аккредитацию на деятельность в качестве журналиста на всей территории РК.



«Как пояснила по телефону Динара (переводчик – V), перед поездкой в нашу страну Прадо подал в казахстанский МИД заявление, в котором о местах съемки написал «Казахстан, в том числе Алматы и Астана». Теперь ему инкриминируют, что имея разрешение только на пребывание и съемку в столицах, он поехал в Мангистау», - пояснила Калеева.



По информации правозащитника Галыма Агелеуова, Винсент Прадо и его переводчик Динара были задержаны сегодня утром в Актау во время видеосъемки.



«Во время интервью с Венерой Поповой (участница событий в Жанаозене – V) по воспоминаниям о жанаозенской трагедии подошли полицейские и, представившись сотрудниками миграционной полиции, забрали режиссера и переводчика, заявив, что проверяют документы иностранного гражданина», - написал Агелеуов на своей странице в Facebook.



Он добавил, что предполагалась встреча еще с несколькими участниками тех событий.



«Мы хотели донести до граждан, что изменилось в стране за эти семь лет с периода забастовки нефтяников. Винсент Прадо хотел сделать объективный фильм о нашей стране со всеми плюсами и минусами, чтобы мир узнал нас, а мы сами становились лучше», - подчеркнул правозащитник.



16 декабря 2011 года, в день 20-летия Независимости Казахстана в Жанаозене беспорядками завершилась многомесячная забастовка нефтяников, требовавших улучшения условий труда. Согласно официальной версии, протестующие жгли машины, громили магазины и госучреждения. Участники забастовки настаивали, что их протест был мирным. В результате стрельбы по участникам беспорядков погибли 16 человек, около 100 были ранены.