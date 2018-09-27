«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Сентября
+15...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.82 KZT
  • €1 = 423.51 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Суд Актау запретил французскому журналисту снимать фильм о Жанаозене

Просмотров:229 Опубликовано: Вчера, 23:04
Суд Актау запретил французскому журналисту снимать фильм о Жанаозене
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ГАЛЫМА АГЕЛЕУОВА В FACEBOOK
Специализированный административный суд Актау запретил французскому журналисту Винсенту Прадо снимать фильм в Мангистауской области о событиях 2011 года и оштрафовал его на 25 МРП (60 125 тенге). Об этом на своей странице в Facebook сообщила президент Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

«В специализированном административном суде г. Актау вынесено постановление в отношении французского журналист Винсента Прадо. Он оштрафован на 60 тыс. тенге, ему также запрещено заниматься видеосъемкой в Мангистауской области», - написала Калеева.

Суд вынес решение сегодня. Режиссеру было предъявлено обвинение в нарушении правил аккредитации, несмотря на то, что МИД Казахстана выдал ему аккредитацию на деятельность в качестве журналиста на всей территории РК.

«Как пояснила по телефону Динара (переводчик – V), перед поездкой в нашу страну Прадо подал в казахстанский МИД заявление, в котором о местах съемки написал «Казахстан, в том числе Алматы и Астана». Теперь ему инкриминируют, что имея разрешение только на пребывание и съемку в столицах, он поехал в Мангистау», - пояснила Калеева.

По информации правозащитника Галыма Агелеуова, Винсент Прадо и его переводчик Динара были задержаны сегодня утром в Актау во время видеосъемки.

«Во время интервью с Венерой Поповой (участница событий в Жанаозене – V) по воспоминаниям о жанаозенской трагедии подошли полицейские и, представившись сотрудниками миграционной полиции, забрали режиссера и переводчика, заявив, что проверяют документы иностранного гражданина», - написал Агелеуов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что предполагалась встреча еще с несколькими участниками тех событий.

«Мы хотели донести до граждан, что изменилось в стране за эти семь лет с периода забастовки нефтяников. Винсент Прадо хотел сделать объективный фильм о нашей стране со всеми плюсами и минусами, чтобы мир узнал нас, а мы сами становились лучше», - подчеркнул правозащитник.

16 декабря 2011 года, в день 20-летия Независимости Казахстана в Жанаозене беспорядками завершилась многомесячная забастовка нефтяников, требовавших улучшения условий труда. Согласно официальной версии, протестующие жгли машины, громили магазины и госучреждения. Участники забастовки настаивали, что их протест был мирным. В результате стрельбы по участникам беспорядков погибли 16 человек, около 100 были ранены.
Источник: Vlast.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Thornhill (Посетители) Сегодня, 02:31
Андpей,
Жгли не нефтяники, а нанятые провокаторами хулиганьё.
А вот убивать людей не стоило. Всегда можно договорится.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Андpей (Посетители) Вчера, 23:10
Протест был мирный и поэтому мирно жгли машины и магазины.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика