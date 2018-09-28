Реактивный самолет развалился пополам при приземлении в США

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2 people are dead and 2 others in critical condition after a plane crashed in Greenville. Live video at https://t.co/oyr6yU8AHR pic.twitter.com/2mvP8hBKnA— FOX Carolina News (@foxcarolinanews) 27 сентября 2018 г.
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