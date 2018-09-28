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Реактивный самолет развалился пополам при приземлении в США

Просмотров:364 Опубликовано: Сегодня, 09:47
Реактивный самолет развалился пополам при приземлении в США
Regis Duvignau / Reuters
Небольшой реактивный самолет развалился пополам после приземления в аэропорту Гринвилла в штате Южная Каролина, США. Два человека погибли, сообщает FOX Carolina News.

По словам директора аэропорта Джо Фрейшера, воздушное судно село на взлетно-посадочную полосу, а затем по неизвестным причинам не смогло остановиться. Самолет выкатился на траву, протаранил белую ограду и остановился у дороги. У него почти отвались носовая часть.













Пилоты не выжили. Супружескую пару, летевшую на борту, доставили в больницу в критическом состоянии.

Отмечается, что пожара не было, но двигатель выбрасывал в воздух грязь и пыль. Механики, прибывшие к месту аварии, экстренно прикрыли мотор. Сотрудники экстренных служб собирают разлившееся по дороге топливо.

Откуда прилетел самолет, пока не уточняется. Проводится расследование.
Источник: Lenta.ru
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