Задержан подозреваемый в убийстве журналистки из Астаны. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев, передает Tengrinews.kz.



"Оперативниками Департамента криминальной полиции МВД в заброшенном здании на берегу реки Есиль в поселке Ижевское Аршалинского района Акмолинской области задержан и водворен в ИВС Анатолий Гусейнов, совершивший на почве ревности убийство журналиста Ирины Бекетовой, тело которой со следами побоев было обнаружено в подъезде дома", - рассказал Алмас Садубаев.



"Он не оказал сопротивления, не пытался бежать, полицейские застали его врасплох. Проводится досудебное расследование", - добавил он.



Ранее в МВД заявляли, что Анатолий Гусейнов убил журналиста Ирину Бекетову из-за ревности, когда встретил ее с мужчиной в подъезде.



Бекетова и Гусейнов в официальном браке не состояли. У них двое совместных детей. Ирина Бекетова около 12 лет проработала в ведомственной газете "АО КТЖ" - "Қазақстан теміржолшысы - Железнодорожник Казахстана". У погибшей остались четверо детей, старший из которых страдает синдромом Дауна.