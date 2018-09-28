«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Сентября
+17...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 361.82 KZT
  • €1 = 423.51 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Досаев рассказал о последствиях бэби-бума в Казахстане

Просмотров:176 Опубликовано: Сегодня, 11:41
Досаев рассказал о последствиях бэби-бума в Казахстане
Фото Турара Казангапова
Последствия бэби-бума 2000-х окажут нагрузку на рынок труда. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая в Мажилисе, Досаев назвал главные вызовы в трудоустройстве граждан.

По его словам, в будущем будут предъявляться новые требования к качеству и квалификации рабочей силы, а также прогнозируются изменения или даже исчезновение рутинных профессий и одновременное появление новых.

"Помимо глобальных, также имеются и внутренние вызовы. Одновременно с увеличением продолжительности жизни дополнительную нагрузку на рынок труда будут оказывать последствия бэби-бума, имевшего место в середине 2000-х годов", - рассказал он.

По его словам, главным инструментом в решении данной задачи вступает новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.

"Необходимо с одной стороны обеспечить создание производительных рабочих мест, которые будут соответствовать требованиям рынка, с другой стороны подготовить квалифицированные востребованные кадры. Это совместная задача правительства и акимов областей и городов республиканского значения", - заявил Досаев.

В 2011 году ученый-демограф Макаш Татимов заявлял, что в Казахстане ожидается демографический взрыв. В 2016 году Президент Нурсултан Назарбаев призвал поддержать бэби-бум в стране. По его словам, любой нации грозит исчезновение, если зафиксирован низкий показатель рождаемости среди населения.
Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика