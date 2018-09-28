Досаев рассказал о последствиях бэби-бума в Казахстане

Последствия бэби-бума 2000-х окажут нагрузку на рынок труда. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ерболат Досаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая в Мажилисе, Досаев назвал главные вызовы в трудоустройстве граждан.
По его словам, в будущем будут предъявляться новые требования к качеству и квалификации рабочей силы, а также прогнозируются изменения или даже исчезновение рутинных профессий и одновременное появление новых.
"Помимо глобальных, также имеются и внутренние вызовы. Одновременно с увеличением продолжительности жизни дополнительную нагрузку на рынок труда будут оказывать последствия бэби-бума, имевшего место в середине 2000-х годов", - рассказал он.
По его словам, главным инструментом в решении данной задачи вступает новая программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства.
"Необходимо с одной стороны обеспечить создание производительных рабочих мест, которые будут соответствовать требованиям рынка, с другой стороны подготовить квалифицированные востребованные кадры. Это совместная задача правительства и акимов областей и городов республиканского значения", - заявил Досаев.
В 2011 году ученый-демограф Макаш Татимов заявлял, что в Казахстане ожидается демографический взрыв. В 2016 году Президент Нурсултан Назарбаев призвал поддержать бэби-бум в стране. По его словам, любой нации грозит исчезновение, если зафиксирован низкий показатель рождаемости среди населения.
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