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Пустите меня в акимат по темам подвигаться: на Байбека сняли пародию (видео)

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 12:00
Пустите меня в акимат по темам подвигаться: на Байбека сняли пародию (видео)
Скриншот видео
27 сентября видеоблогеры Talgat Sambay и TogyDell выпустили пародию «Пустите меня в акимат», где саркастически пояснили, что будут перекладывать бордюры и тратить деньги на токалок, передает NUR.KZ.

Парни просят устроить их в акимат Алматы «подвигаться» с Байбеком и дать депутатские мандаты в Астане, чтобы писать законы и завести токалок. Розыгрыш тендеров на перекладку брусчатки и бордюров они иронично назвали «подвигаться по темам».

Был высмеян и известный бизнесмен Кайрат Кудайберген, который, по мнению юмористов, исполнил казахстанскую мечту, стал депутатом маслихата, но продолжает пиариться и гоняться за хайпом, как в случае, когда он на камеру собирал мусор на улице в Алматы.

Казахстанцы с восторгом приняли премьеру клипа-пародии и отметили, что наконец-то появились смельчаки, которые могут снимать не только комические ролики "ни о чем".

Источник: Nur.kz
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