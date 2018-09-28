Пустите меня в акимат по темам подвигаться: на Байбека сняли пародию (видео)

27 сентября видеоблогеры Talgat Sambay и TogyDell выпустили пародию «Пустите меня в акимат», где саркастически пояснили, что будут перекладывать бордюры и тратить деньги на токалок, передает NUR.KZ.



Парни просят устроить их в акимат Алматы «подвигаться» с Байбеком и дать депутатские мандаты в Астане, чтобы писать законы и завести токалок. Розыгрыш тендеров на перекладку брусчатки и бордюров они иронично назвали «подвигаться по темам».



Был высмеян и известный бизнесмен Кайрат Кудайберген, который, по мнению юмористов, исполнил казахстанскую мечту, стал депутатом маслихата, но продолжает пиариться и гоняться за хайпом, как в случае, когда он на камеру собирал мусор на улице в Алматы.



Казахстанцы с восторгом приняли премьеру клипа-пародии и отметили, что наконец-то появились смельчаки, которые могут снимать не только комические ролики "ни о чем".



