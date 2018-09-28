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Число членов правления "Самрук-Казына" сократилось до четырёх человек

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 19:29
Число членов правления "Самрук-Казына" сократилось до четырёх человек
Фото АО "Самрук Казына"
Полномочия двух членов правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" прекращены, сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам Гани Битенов и управляющий директор по стратегическому развитию Балжит Каур Гревал больше не входят в состав правления фонда.

Учитывая эти изменения, в составе правления фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" остались четыре человека: Ахметжан Есимов, Алик Айдарбаев, Ернар Жанадил и Ержан Туткушев.

В апреле Нурсултан Назарбаев указал на необходимость повышения эффективности управления фондом. В частности, по его мнению, многоуровневая система управления усложняет принятие решений, требует значительных финансовых ресурсов на содержание многочисленного административно-управленческого персонала. Президент отметил, что уровни управления "Самрук-Казына" необходимо сократить.

Фонд представил новую стратегию развития на 2018-2028 годы и обновил программу трансформации. Согласно этому плану, активы фонда, представляющие собой сложную пяти-шестиуровневую структуру из 332 компаний, должны сократиться до трёх уровней и 179 компаний. Для реинвестиции вырученных средств "Самрук-Казына" также запланировал выход из участия в активах 102 компаний, которые являются непрофильными.
Источник: informburo.kz
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