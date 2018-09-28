Илья Ильин вернулся в сборную Казахстана

Сборная Казахстана назвала состав на чемпионат мира-2018, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz
По данным Федерации тяжелой атлетики, в заявку вошли Илья Ильин и Зульфия Чиншанло, которые отбыли дисквалификацию после допингового скандала, связанного с перепроверкой проб с Олимпиад-2008 и 2012.
Состав сборной был выбран на расширенном тренерском совете ФТА РК с участием руководства федерации и тренерского штаба команды, которая в данный момент находится на сборах в Сочи.
ЧМ по тяжелой атлетике пройдет с 1 по 10 ноября в в Ашхабаде. В столице Туркменистана будет разыграно 16 комплектов медалей. Состав мужской сборной Казахстана на ЧМ: Арли Чонтей (до 55 килограммов), Фархад Харки (до 67), Нижат Рахимов (до 73), Айдар Казов (до 81), Денис Уланов (до 89), Рустем Сыбай (до 96), Илья Ильин (до 102), Александр Зайчиков, Ибрагим Берсанов (оба - до 109) и Елдос Сайлау (свыше 109).
Состав женской сборной Казахстана на ЧМ: Зульфия Чиншанло (до 55 килограммов), Сауле Садуакасова (до 59), Асем Садыкова, Карина Горичева (обе - до 64), Надежда Лихачева, Екатерина Столяренко (обе - до 71), Екатерина Быков (до 76), Раушан Мешитханова (до 87), Айзада Муптилда и Александра Аборнева (свыше 87).
"Буквально вчера в офис Федерации поступило официальное подтверждение IWF о допуске всей заявленной команды к чемпионату мира в Ашхабаде. Как вам известно, предстоящий чемпионат будет первым международным турниром для наших атлетов после выхода Федерации с дисквалификации. На период дисквалификации нам были выставлены определенные требования и обязательства, которые Федерация исполнила в полной мере, чему свидетельствует полученный документ. Важно, что утвержденный нами состав сборной получил допуск на предстоящее мировое первенство", - отметил генеральный секретарь ФТА РК Алексей Головин.
Отметим, что ЧМ по тяжелой атлетике 2018 пройдет в соответствии с новыми категориями, принятыми Исполкомом IWF в июле 2018 года. ФТА РК одной из первых внедрила новый формат весовых категорий на прошедшем чемпионате мира.
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