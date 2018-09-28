Девушка поменяла планы на жизнь. Спасибо мощной струе

Молодая девушка привлекла внимание спасателей тем, что уселась на оконный карниз, вот они и решили окатить ее водой.Молодая китаянка из города ​Вэньчжоу (провинция Чжэцзян, КНР) 26 сентября уселась на оконный карниз в своей квартире. Соседи вызвали спасателей, а заодно и пожарных - мало ли что задумала девушка.Как сообщает портал «ЯП» со ссылкой на китайские СМИ, представители службы спасения по очереди 30 минут пытались выяснить что случилось, с чем связано решение изменить планы на жизнь. Но видя, что результатов нет, один из сотрудников свесился из соседнего окна и стал палкой размахивать, чтобы загнать девушку в комнату.Пожарные тоже не успокоились и решили охладить пыл отчаянной. Они просто направили мощную струю в окно с девицей. Тем самым в корне поменяли ее жизненные планы.



