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Власти Сингапура выплатят гражданам 511 млн долларов за участие в развитии страны

Просмотров:41 Опубликовано: Сегодня, 13:11
Власти Сингапура выплатят гражданам 511 млн долларов за участие в развитии страны
Иллюстративное фото
Совершеннолетние граждане Сингапура получат 511 миллионов долларов в качестве бонуса за вклад в развитие страны (SG Bonus). Об этом говорится на сайте министерства финансов Сингапура.

Отмечается, что в бюджете Сингапура на 2018 год предусмотрена единоразовая выплата для 2,8 миллиона жителей.

Размер выплаты будет зависеть от уровня дохода за прошлый год. Граждане, заработавшие за 2017 год не более 28 тысяч сингапурских долларов, получат 300 сингапурских долларов. В случае если его доход не превышал 100 тысяч сингапурских долларов, то бонус составит 200 сингапурских долларов. Всем жителям с еще большим доходом выплатят 100 сингапурских долларов.


Как пояснили в министерстве, выплата бонусов «отражает давнюю приверженность правительства делиться результатами развития страны» с гражданами.

В феврале Минфин Сингапура отчитался о росте экономики страны в 2017 году на 3,6%, что стало выше ожидаемых показателей. Кроме того, производительность увеличилась на 4,5%, а средний размер дохода жителей — на 5,3%. Тогда же министр финансов Хэн Суи Кит заявил, что гражданам выплатят бонусы из-за профицита бюджета на сумму 7,3 миллиарда долларов


В Финляндии в рамках эксперимента с января 2017 года 2000 безработные граждане, отобранные случайным образом, получают безусловный базовый доход — 560 евро в месяц. Согласно замыслу авторов проекта, эти выплаты должны стимулировать людей на поиск временных заработков, так как они не будут бояться потерять гарантированное пособие по безработице. Ранее стало известно, что правительство Финляндии отказалось продлевать эксперимент — он завершится после 2018 года.
Источник: Дождь
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