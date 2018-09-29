Серия мощных землетрясений в Индонезии: есть жертвы

Серия мощных землетрясенийУ берегов индонезийского острова Сулавеси произошла целая серия мощных землетрясений, вызвавших цунами. В результате по меньшей мере один человек погиб, 10 получили ранения, передает агентство Associated Press.
Представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо рассказал журналистам, что на острове повреждены несколько десятков домов. В настоящее время в районе ЧП идет срочная эвакуация населения.
Первое землетрясение магнитудой 6,1 балла случилось вблизи острова Сулавеси рано утром в пятницу по местному времени. Эпицентр располагался в 55 км от города Палу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,1 км. Через некоторое время в том же районе произошла серия афтершоков, магнитуда которых составила 6,1, 7,4 и 5,8.
Напомним, 29 июля и 5 августа популярный у туристов остров Ломбок, расположенный на юге Индонезии, был поражен двумя мощными землетрясениями. После этого 19 августа произошли сильные афтершоки магнитудой 6,9. Стихия унесла жизни в общей сложности 555 человек, еще около 1500 получили ранения различной степени тяжести.
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