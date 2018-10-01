Приватизация в Казахстане: 100 гособъектов не нашли покупателей и были ликвидированы

Самым дорогим приватизированным гособъектом стало АО "КазАТК" - АО "Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева", сообщает Abctv.kz со ссылкой на АО "Информационно-учетный центр" (ИУЦ).



На конец сентября 2018 года АО "Казахская академия транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева" (КазАТК) является самым дорогим объектом приватизации, реализованным в ходе конкурсных процедур. При стартовой цене 10 миллиардов тенге конечная стоимость реализации в ходе электронных торгов выросла до 10,25 миллиарда тенге.



В сфере учета госимущества самым дешевым объектом стали 49 процентов ТОО "Шу сервис", которые были распроданы за 154 тысячи тенге. При этом стартовая цена аукциона была 45,8 миллиона тенге. Продавцом лота выступил отдел финансов акимата Шуского района Жамбылской области, а сами торги проходили по голландскому методу, то есть на понижение. Нередки случаи, когда стоимость объектов вырастала в два и более раз по сравнению со стартовой ценой. Так, цена областной футбольной команды "Атырау" выросла более чем в шесть раз - с 81 миллиона до 505 миллионов тенге.



Стоимость Регионального центра ГЧП Алматинской области выросла в пять раз - с 7,7 миллиона до 37 миллионов тенге. Футбольный клуб "Акжайык" со стартовой цены 10,9 миллиона тенге повысился до 35 миллионов тенге. Другой спортивный объект - областной профессиональный спортивный клуб по хоккею "Бейбарыс-Атырау", относящийся к управлению физкультуры и спорта Атырауской области, со 183 миллионов тенге "ушел с молотка" за 500 миллионов тенге. Стоимость ТОО "Атырау Innovations" с 8 миллионов тенге увеличилась до 26 миллионов тенге. АО "Таразэнергоцентр" со стартовой цены 2,1 миллиарда тенге в итоге был продан за 6,2 миллиарда тенге.



По данным канала, максимальное количество участников в одном конкурсе составило девять. Это гораздо меньше по сравнению с 2017 годом, когда в аукционе на авто акимата участвовало более 400 лиц. Так, в этом году по девять участников было на аукционах городской поликлиники № 2 управления здравоохранения акимата Жамбылской области, ТОО "Сарыарка Агро", городской поликлиники № 34 управления здравоохранения Алматы, ТОО "А-КБК". Как стало известно, из зарегистрированных участников на сайте госреестра физические лица составляют 32 тысячи человек, юридические лица - 22 тысячи, ИП - 10 тысяч. В целом победителей торгов - 436.



Наибольшее количество победителей - в Алматы (116), Астане (47) и Туркестанской области (27). Минимальное количество - в Акмолинской (12), Кызылординской (9) и Актюбинской (6) областях. Также, по данным ИУЦ, нерезидентам Казахстана реализованы 24 объекта на сумму 72,5 миллиарда тенге.



В течение года не нашли покупателей и были ликвидированы порядка 100 объектов. Среди них профессиональный гандбольный клуб "Іле", областной консультативно-диагностический центр акимата Западно-Казахстанской области, стадион "Сұңқар" акимата города Сарани, футбольный клуб "Восток" акимата Усть-Каменогорска и другие.



Отметим, в настоящее время на приватизацию выставлены крупные объекты АО "КазМунайГаз". В их числе национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот", базирующаяся в Актау, АО "Казахстанско-Британский технический университет" в Алматы и один из блоков бизнес-центра "Изумрудный квартал" в Астане.