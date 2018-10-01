Химическую кастрацию в Казахстане применят к 9 лицам

В 2018 году химическая кастрация назначена двум лицам при вынесении приговора, а также семи осужденным в порядке исполнения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда в ответ на запрос Tengrinews.kz.



В Казахстане химическая кастрация, как принудительная мера медицинского характера, применяется по решению суда в отношении лиц старше 18 лет, которые совершили уголовное правонарушение против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Данная принудительная мера медицинского характера может быть назначена как при вынесении приговора, так и в порядке исполнения приговора.



В 2018 году за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних потерпевших при вынесении приговора химическая кастрация назначена двум лицам. Один осужден в Восточно-Казахстанской области, другой - в Кызылординской.



"В обоих случаях подсудимые признаны виновными в изнасиловании и развращении малолетних, в одном - еще и насильственных действиях сексуального характера. Преступники были приговорены к 16 годам лишения свободы. Они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.



Отбытие наказания определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, где и должны быть проведены указанные принудительные меры медицинского характера. В период отбывания наказания в отношении осужденных эти меры могут быть прекращены либо продлены, исходя из выводов судебно-психиатрической экспертизы о наличии или отсутствии у осужденного психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию", - отметили в Верховном суде.



В порядке исполнения приговора: речь о приговорах за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по которым судом не назначалась химическая кастрация. За шесть месяцев до истечения срока отбывания наказания осужденных за эти преступления назначается судебно-психиатрическая экспертиза для решения вопроса о наличии (отсутствии) психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию. По ее результатам администрация учреждения УИС направляет заключение в суд для решения вопроса о назначении принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации.



"За 2018 год судами в порядке исполнения приговора назначена химическая кастрация по семи материалам: в Туркестанской области - 1, в Костанайской - 4, в Акмолинской - 2", - говорится в ответе пресс-службы Верховного суда.



После освобождения лицо, в отношении которого решением суда назначена химическая кастрация, ставится на учет по фактическому месту жительства для динамического наблюдения и оказания психотерапевтической помощи лицу, в отношении которого проведена процедура химической кастрации.



За половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, в зависимости от квалификации преступного деяния по конкретной части данной статьи предусмотрен максимальный срок лишения свободы до 15 лет с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.



За изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, в том числе мужеложство и лесбиянство, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, а в случае совершения этих же действий в отношении малолетнего - сроком от 15 до 20 лет либо пожизненно.



Кроме того, за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в УК законодательно закреплен запрет на прекращение дела в связи с примирением с потерпевшим, не применяется условное осуждение, условно-досрочное освобождение и замена наказания более мягким.



В случае уклонения от химической кастрации статьей 427 УК предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 1 года.