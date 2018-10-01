Хищная птица играет в песочнице и ворует шапки в Костанае

АЛМАТЫ, 1 окт — Sputnik. Сокол, который играет в песочнице, позволяет людям себя гладить и испытывает особенную любовь к головным уборам, похищая их для своей коллекции, покорил костанайцев. Теперь они переживают за то, как доверчивая птица перезимует.О новых "похождениях" хищной птицы костанайцы рассказывают в социальных сетях.На данный момент про необычно доверчивого сокола известно, что в городе он появился в середине лета. Хищник сразу снискал любовь горожан своей доверчивостью. Он спокойно садился на руку, брал еду, позволял себя гладить. При этом был столь аккуратен, что своими мощными когтями не поцарапал ни одного человека, сообщает портал "Наша газета".Беркут напал на девочку на фестивале в Кыргызстане"Знакомые наблюдали, как он играет в песочнице с игрушками, — рассказали читатели. — Дружит с сороками и воронами".Такое поведение, казалось бы, дикой птицы жители Костаная объясняют тем, что, вероятно, она долгое время жила бок о бок с людьми и, возможно, улетела из одного из передвижных цирков, которые побывали в городе летом.Еще одна особенность сокола заключается в том, что он проявляет особое внимание к головным уборам. Сколько их у него в коллекции, пока точно сказать не может никто, потому как логово пернатого похитителя не найдено. Но пользователи соцсетей отмечают, что птица умудрилась снять шапочку даже с полуторагодовалого ребенка.В Наурзумском заповеднике на обращение горожан о том, что птица из-за своей доверчивости может погибнуть зимой, пока никак не отреагировали.