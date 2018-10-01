Авторов ложной WhatsApp-рассылки о дефолте банка установила полиция

ДВД Астаны установлены трое жителей Алматы, Шымкента и Алматинской области, которые причастны к ложной рассылке о дефолте одного из банков второго уровня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.



Как сообщается, ложную информацию о банкротстве банков рассылали в группах автолюбителей и родителей детей, посещающих детский сад.



"Не осознавая всей ответственности, произведя один клик по сотовому телефону, как правило для привлечения внимания, люди становятся подозреваемыми по уголовным делам", - комментируют в МВД.



Всего с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 46 фактов распространения заведомо ложной информации. За это предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В большинстве случаев граждане пересылают друг другу непроверенную информацию, которая в последующем может вызвать большой общественный резонанс.