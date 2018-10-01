«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Октября
+23...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 363.07 KZT
  • €1 = 420.91 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Авторов ложной WhatsApp-рассылки о дефолте банка установила полиция

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 13:36
Авторов ложной WhatsApp-рассылки о дефолте банка установила полиция
Фото©Tengrinews.kz
ДВД Астаны установлены трое жителей Алматы, Шымкента и Алматинской области, которые причастны к ложной рассылке о дефолте одного из банков второго уровня, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МВД Алмаса Садубаева.

Как сообщается, ложную информацию о банкротстве банков рассылали в группах автолюбителей и родителей детей, посещающих детский сад.

"Не осознавая всей ответственности, произведя один клик по сотовому телефону, как правило для привлечения внимания, люди становятся подозреваемыми по уголовным делам", - комментируют в МВД.

Всего с начала года органами внутренних дел зарегистрировано 46 фактов распространения заведомо ложной информации. За это предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет. В большинстве случаев граждане пересылают друг другу непроверенную информацию, которая в последующем может вызвать большой общественный резонанс.
Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика