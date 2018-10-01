Казахстан получит компенсацию в миллиард долларов от акционеров Карачаганака

Правительство Казахстана урегулировало спор с акционерами Карачаганака. Консорциум выплатит стране больше 1 миллиарда долларов и предоставит заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере 1 миллиарда долларов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.
Сообщается, что сегодня правительство Казахстана в лице Министерства энергетики, Министерства финансов и полномочного органа - ТОО PSA, а также акционеры Карачаганакского проекта: компании "Эни", "Шелл", "Шеврон", "Лукойл" и "КазМунайГаз" достигли принципиальных договоренностей по дружественному урегулированию спора по Индексу объективности.
"Между республикой и консорциумом существовали разногласия по методике калькуляции долей сторон в разделе прибыльной продукции. В этой связи, в соответствии с условиями окончательного соглашения о разделе продукции (ОСРП) Карачаганакского проекта, республика подала иск в международный арбитраж для защиты своих прав. Однако, учитывая многолетний опыт сотрудничества, стороны в процессе переговоров нашли взаимовыгодный путь дружественного урегулирования спора", - сообщили в пресс-службе МЭ.
Чтобы закрепить договоренности стороны подписали соглашение о принципах, закрепляющее основные условия урегулирования. Консорциум выплатит республике денежную компенсацию в размере 1,111 миллиарда долларов. Будут внесены изменения в механизм раздела продукции ОСРП, что обеспечит республике дополнительные доходы от проекта в размере около 415 миллионов долларов до 2037 года при цене 80 долларов за баррель. Консорциум также предоставит Казахстану долгосрочный заем сроком на 10 лет для строительства инфраструктурного проекта в размере миллиарда долларов, либо выплатит эквивалентную ценность займа (в случае отказа от займа) в сумме около 200 миллионов долларов.
"Совокупная денежная ценность данного урегулирования составляет для Казахстана свыше 1,7 миллиарда долларов, из которых в ближайшие годы государство получит около 1,3 миллиарда.
В пресс-службе отметили, что правительство также договорилось о принятии консорциумом обязательств по своевременной реализации важных для будущего развития Карачаганака проектов.
Предварительно объем инвестиций оценивается в сумме до 5 миллиардов долларов с возможным дополнительным приростом доходов для Казахстана до 2037 года около 23,5 миллиарда долларов при цене 80 долларов за баррель.
Также стороны договорились о возможных поставках углеводородного сырья (нефти и газа) на коммерческих условиях для местных НПЗ и для развития газохимического комплекса в Западно - Казахстанской области.
"Это были очень сложные переговоры с консорциумом, которые продолжались около трех лет. Столь длительный срок свидетельствует не только об их сложном содержании и характере, но и о том, что мы ставили во главу угла, прежде всего экономические интересы государства, и, соответственно, настаивали на максимизации выгоды для республики в рамках переговоров. На сегодня мы согласовали основные принципы урегулирования и до конца текущего года планируем завершить сделку, подписав окончательное Соглашение об урегулировании спора", - заявил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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