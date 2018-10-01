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Умер Шарль Азнавур

Просмотров:218 Опубликовано: Сегодня, 17:19
Умер Шарль Азнавур
Фото: Olivier Pirard / REX / Shutterstock
Французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 1 октября.

Причина смерти пока не раскрывается.

За свою карьеру музыкант записал около 1,3 тысячи песен и более 100 альбомов. Музыкант работал вместе с такими знаменитостями, как Эдит Пиаф, Лайза Минелли, Фрэнк Синатра, Патрисия Каас, Лучано Паваротти и Пласидо Доминго.

Журнал Time и телеканал CNN в 1998-м назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века.

Азнавур также снимался в кино. Он сыграл в таких лентах, как «Арарат», «Стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей» и «Жестяной барабан». В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го — звезду на Аллее славы в Голливуде.
Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 18:18
Замечательный человек, выдающийся шансонье.
Царствие ему небесное.
 
 

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