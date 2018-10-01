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Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках объяснили эксперты

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках объяснили эксперты
Tengrinews.kz
C 1 октября в Казахстане максимальные ставки по депозитам стали разными в зависимости от срока и вида вклада. Эксперты объяснили плюсы и минусы новых видов вкладов, передает Tengrinews.kz.

Советник председателя Нацбанка РК Айдархан Кусаинов подчеркнул, что вкладчики по сберегательным депозитам могут получить высокую гарантию от государства на защиту их сбережений.

"Также можно получить более высокие ставки. Да, разница небольшая, но если речь идет о 3-5 годах и больших деньгах, то существенная разница. Сберегательный депозит - очень хороший выбор для тех, кто хочет откладывать деньги на учебу, покупку дома или получать большие проценты, не снимая деньги. По условиям, конечно, можно снять деньги досрочно, но тогда вкладчик понесет потери, будут штрафы и пени. Каждый банк по-своему устанавливает их (размеры)", - говорит Айдархан Кусаинов.

Экономист Мурат Темирханов считает, что новые правила позволят банкам легче выдавать кредиты.

"До нововведения можно было любой срочный депозит забрать без штрафов - сохранялась процентная ставка, без потери можно было забрать и проценты, которые накопил. Теперь, если забираешь раньше времени, получишь основную сумму, но проценты можешь потерять. Я думаю, эти изменения были задуманы, чтобы банки могли давать долгосрочные кредиты", - сказал он.

По его мнению, изменения выгодны всей экономике.

"Из-за того что деньги с депозитов могут в любое время вернуть, банки не могут давать долгосрочные кредиты - нет стабильной депозитной базы. Были жалобы, что банки плохо кредитуют экономику инвестиционными кредитами более чем на один год. Поэтому вся система задумана, чтобы помочь банкам кредитовать на инвестиционные цели: покупка оборудования, здания", - объясняет Мурат Темирханов.

По мнению экономиста Акимжана Арупова, новый сберегательный депозит несет более высокий риск девальвации.

"Допустим, я заложил деньги при курсе 360 (тенге за доллар), а через 10 лет непонятно, каким будет курс: 500 тенге или 200, или вообще таких денег не будет. Поэтому я думаю, что это не такая значительная мера. Для вкладчиков больше риска, чем так называемого выигрыша. Речь идет о том, что банки хотят за счет населения увеличить капитализацию. Новый вид депозита предусматривает, что ты сознательно в течение длительного срока не будешь забирать деньги. А если будешь забирать, то будут другие ставки по вознаграждению", - считает Акимжан Арупов.

Эксперт рекомендует держать деньги в депозитах разных банков: "Население напугано, что банки один за другим лопаются. Поэтому лучше всего открыть депозиты в разных банках и заложить, допустим, по одному миллиону, то есть раскидать деньги по разным банкам на несколько членов семьи. И вот вам двойная защита. Вряд ли 3-4 банка одновременно закроются".

С 1 октября 2018 года в Казахстане изменились гарантии по депозитам. Раньше гарантированная сумма была ограничена 10 миллионами тенге. Теперь в зависимости от срока и возможности досрочного снятия денег вкладчики получат разный уровень защиты своих денег. Максимальная сумма гарантии повысилась до 15 миллионов тенге.

Плюсы и минусы новых депозитов в казахстанских банках объяснили эксперты
Источник: Tengrinews.kz
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