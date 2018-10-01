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В Telegram обнаружили серьезную уязвимость

Просмотров:103 Опубликовано: Вчера, 22:04
В Telegram обнаружили серьезную уязвимость
Фото из открытых источников
В Telegram обнаружили уязвимость, из-за которой IP-адреса пользователей раскрывались во время звонков через мессенджер. Об этом в своем блоге рассказал эксперт безопасности Дхирадж Мишра, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Утечка происходила из-за прямого однорангового соединения между абонентами (peer-to-peer, или P2P), которое стоит в звонках Telegram по умолчанию. В мобильных версиях этот параметр можно изменить в настройках, однако в десктопных программах разработчики изначально не предусмотрели такую функцию.

При использовании P2P IP-адреса обоих участников разговора отображаются в логах. Эта уязвимость позволяла раскрыть местоположение пользователя, тем самым создавая угрозу его конфиденциальности.

Мишра сообщил о найденной утечке представителям Telegram. Разработчики быстро добавили возможность отключения P2P-звонков в десктопных версиях программы, а также заплатили эксперту две тысячи евро в качестве награды.

В конце августа стало известно, что Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей. Позднее основатель мессенджера Павел Дуров пояснил, что это условие не касается российских ведомств.
Источник: Tengrinews.kz
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