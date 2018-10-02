Цена дизельного топлива ставит новые рекорды

За литр топлива в Казахстане просят от 189 до 193 тенге, передает kolesa.kz.
За сентябрь цена дизеля на крупных заправочных сетях снова подскочила, но на этот раз не так радикально, всего на два тенге. Единственным исключением стали АЗС Royal Petrol, там ценники остались прежними. За литр просят 191 тенге. Дешевле всего сейчас можно заправиться на «КазМунайГазе» — 189 тенге, а наиболее дорогое топливо на Helios — 193 тенге. Это самая высокая цена обычного ДТ за последние пять лет. Насколько подскочит зимнее топливо — вопрос пока открытый.
Бензин в отличие от дизеля подешевел — на один тенге на заправках Helios и «Газпром». В августе Аи-92 у них был самым дорогим. Теперь отпускают 92-й за те же деньги, что и Sinooil, то есть по 156 тенге за литр. Дешевле всего заправляться на АЗС «КазМунайГаз» — 154 тенге.
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