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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цена дизельного топлива ставит новые рекорды

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 07:13
Цена дизельного топлива ставит новые рекорды
Фото из открытых источников
За литр топлива в Казахстане просят от 189 до 193 тенге, передает kolesa.kz.

За сентябрь цена дизеля на крупных заправочных сетях снова подскочила, но на этот раз не так радикально, всего на два тенге. Единственным исключением стали АЗС Royal Petrol, там ценники остались прежними. За литр просят 191 тенге. Дешевле всего сейчас можно заправиться на «КазМунайГазе» — 189 тенге, а наиболее дорогое топливо на Helios — 193 тенге. Это самая высокая цена обычного ДТ за последние пять лет. Насколько подскочит зимнее топливо — вопрос пока открытый.

Бензин в отличие от дизеля подешевел — на один тенге на заправках Helios и «Газпром». В августе Аи-92 у них был самым дорогим. Теперь отпускают 92-й за те же деньги, что и Sinooil, то есть по 156 тенге за литр. Дешевле всего заправляться на АЗС «КазМунайГаз» — 154 тенге.
Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 08:31
За литр топлива в Казахстане просят от 189 до 193 тенге, передает kolesa.kz.

добываем нефть.
баррель - 85$.
пора бы до 200 повышать
 
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Orion (Посетители) Сегодня, 08:27
Интересно куда смотрят куча анти коррупционных департаментов с чиновниками.
Когда открываешь ИП или ТОО, то они как грибы появляются с проверками.
Видимо против Астаны голову поднять СЛАБО.
 
 

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