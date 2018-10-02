Назарбаев обязал миллионеров подарить Туркестану по одному зданию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обязал крупных бизнесменов - миллионеров и миллиардеров, собравшихся на обсуждении социально-экономического развития Туркестанской области, построить в городе областного значения по одному современному объекту. И, чтобы не забыть, записал, кто именно и какой проект будет реализовывать, передаёт Sputnik Казахстан.



Руководитель строительной компании «Базис-А» Александр Белович, к примеру, обещал подарить Туркестану новое здание театра. Один из руководителей компании ERG — миллиардер Патох Шодиев — обещал построить музей тюркских народов. Председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Сауату Мынбаеву было поручено построить современный стадион.



Глава холдинга BI Group Айдын Рахимбаев взял на себя обязательство отстроить для города областного значения Центр казахских ханов, биев и батыров, а строительная фирма «Хайвилл Казахстан» — подарить Туркестану жилой комплекс. Национальной компании «Қазақстан темір жолы» было поручено построить Дворец молодёжи, а акционерному обществу KEGOC — мини-музей Ходжи Ахмеда Ясауи. Генеральный секретарь Федерации настольного тенниса Данияр Абылгазин взялся за проект водноспортивного комплекса. А владелец Astana Group, в которую входят Astana Motors и Mega Development, Нурлан Смагулов намерен открыть автосалон.



Казпочта и Казахтелеком тоже не остались в стороне и обещали запустить в Туркестане современное почтовое отделение и цифровой офис, а также внедрить smart-технологии. АО "НАК "Казатомпром" взяло на себя взяло на себя обязательство поддержать город финансово. Свой вклад в развитие города также обещали внести турецкие компании. Правда, какой, не уточняется.



Акимату с фондом «Самрук-Казына» и Министерством по инвестициям и развитию президент поручил заняться реконструкцией вокзала Туркестана, построить новый аэропорт и обеспечить авиаперевозки.



Туркестан стал городом областного значения одноимённой области с 19 июня 2018. Ранее центром теперь Туркестанской, а ранее Южно-Казахстанской области был Шымкент, который теперь является городом республиканского значения.